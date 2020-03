‘Steenmarter is prachtig roofdier dat zich goed handhaaft in menselijke omgeving’

nieuws

Foto: wikipedia, Stanislaw Szydlo

‘Het gaat goed met de steenmarter, maar dat is niet altijd zo geweest. Door de jacht en bestrijding was hij bijna uitgestorven. De steenmarter is een prachtig roofdier dat zich goed kan handhaven in onze menselijke omgeving’.



Het IVN organiseert een lezing door Bert Jan Wolfs, actief bij de Dassenwerkgroep Groningen en verdienstelijk natuurfotograaf. Bert Jan vertelt ons in zijn presentatie over het boeiende leven van de steenmarter. Hoe herken je hem, wat is zijn plaats in het ecosysteem en binnen de marterfamilie? En hoe zit het met de overlast, wat kunnen we doen om vreedzaam samen te leven?

De lezing is donderdag 19 maart vanaf 19.30 uur in het Humanistisch Centrum aan de W.A. Scholtenstraat. Opgave: ivngroningen.natuur.en.meer@gmail.com