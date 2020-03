Steeds meer scholen besluiten om langer gesloten te blijven

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Steeds meer scholen besluiten om de deuren langer gesloten te houden vanwege het coronavirus. Woensdagmiddag maakte de Hanzehogeschool al bekend dat de deuren tot in ieder geval 1 juni dicht blijven.

Vanwege het aangescherpte beleid dat het kabinet maandagavond bekendmaakte vindt de Hanzehogeschool het niet verantwoord om weer te gaan starten met fysiek onderwijs. Daarom is besloten om tot 1 juni gesloten te blijven. Studenten en medewerkers zijn hierover inmiddels geïnformeerd. Behalve de Hanzehogeschool hebben ook andere hbo-instellingen in het land, waaronder Hogeschool NHL Stenden in Leeuwarden en de Hogeschool Rotterdam, er voor gekozen om langer dicht te blijven.

Ook in het voortgezet onderwijs laten scholen weten langer dicht te blijven. Het Christelijk Voortgezet Onderwijs in Rotterdam, waar zo’n 21.000 scholieren les krijgen verspreid over 37 locaties, zal niet eerder open gaan dan op 7 mei. Voor zover bekend hebben scholen in de gemeente Groningen zo’n besluit nog niet genomen. De scholen willen de beslissing van minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs hierover eerst afwachten.

Later woensdag meer duidelijkheid

Vorige week zondag maakte Slob bekend dat de scholen tot 6 april gesloten blijven. Maandagavond liet hij weten dat dit vermoedelijk verlengd wordt. Dit hangt tezamen met een onderzoek van het RIVM naar de besmetting van kinderen met het coronavirus en de verspreiding. De resultaten van dit onderzoek zijn essentieel in de beslissing of scholen langer dicht moeten blijven. Het RIVM is dinsdag gestart met dit onderzoek en verwacht zes weken nodig te hebben. De verwachting is dat minister Slob later woensdag met duidelijkheid komt.