Standbeeld Thies Dijkhuis onhuld bij boerderij in Euvelgunne

nieuws

Foto: Bedrijvenvereniging Zuidoost

Thies Dijkhuis, de ‘laatste boer van Euvelgunne’, is vereeuwigd in een standbeeld bij de Euvelgunnerheem, zijn boerderij. Het beeld, gemaakt door kunstenares Cindy Sprokel, werd donderdagmiddag onthuld, in het bijzijn van de familie van Dijkhuis.

“Een markante persoonlijkheid, dat was Thies. We zijn nog steeds ontzettend blij dat deze zone is behouden op Zuidoost en dat hebben we aan Thies en zijn familie te danken. Heel fijn dat Het Groninger Landschap samen met ons een mooi plekje heeft gezocht om een blijvende herinnering voor deze bijzondere man te creëren”, aldus Harry Marissen, voorzitter van Bedrijvenvereniging Zuidoost.

Dijkhuis liet zijn aandeel in de boerderij na aan Het Groninger Landschap. “Een indrukwekkend gebaar,” zegt Marco Glastra, directeur van Het Groninger Landschap. “We beschouwen het als een grote eer, maar ook een grote verantwoordelijkheid, dat we het stokje van Thies mogen overnemen voor het behoud van de Hunzezone.”