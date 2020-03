Stagiaire UMCG besmet met coronavirus

nieuws

Een vrouw die stage loopt op het UMCG is besmet met het coronavirus. Dat meldt Omrop Fryslân zaterdagavond.

Volgens de GGD Fryslân gaat het om een vrouw van in de twintig uit het Friese dorp Boarnburgum in de gemeente Smallingerland. De vrouw is als stagiaire werkzaam op het UMCG. “Binnen dit ziekenhuis zijn ze goed voorbereid en kunnen ze goed anticiperen op zulke situaties”, zegt Margreet de Graaf van GGD Fryslân. “Vanzelfsprekend vindt er momenteel een contactonderzoek plaats onder collega’s waarmee de vrouw de afgelopen tijd heeft samengewerkt.”

Quarantaine

De vrouw verblijft volgens De Graaf samen met haar ouders, broer en zus momenteel in thuisisolatie. “Het is onbekend hoe de vrouw het virus heeft opgelopen.”

Cijfers geven een vertekend beeld

De nieuwe besmetting komt op een dag waarop het aantal gevallen in het Noorden nagenoeg stabiel leek te blijven. “Realiseer je dat deze aantallen een vertekend beeld geven. Niet iedereen met ziekteverschijnselen wordt getest. Zo’n tachtig procent blijft onder de radar.” Volgens de GGD in Friesland is het belangrijk om de richtlijnen van het RIVM te volgen en om sociale afstand te bewaren om de kwetsbaren in de samenleving te beschermen.