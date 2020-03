Stadspartij: ‘Haalt college straks ook standbeeld van Jan Evert Scholten uit Stadspark?’

nieuws

Foto: Lesley Pietens

De Stadpartij is niet blij dat de raad zich nooit heeft kunnen uitspreken over de toekomst van de paardensport in het Stadspark. De Stadspartij zegt alles in het werk te stellen om de drafbaan, een erfenis van de Groningse industrieel Jan Evert Scholten, te behouden.

Jan Evert Scholten heeft via een legaat laten vastleggen dat de paardensport niet uit het Stadspark mag verdwijnen, zo stelt de Stadspartij. ”Ook al is de gemeente in de loop van de jaren het legaat kwijtgeraakt, is dat voor de Stadspartij nog geen reden om de afspraak niet na te komen. Of haalt het college straks ook het standbeeld van Jan Evert Scholten uit het Stadspark”, aldus fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij. “Niet voor niets prijkt het schilderij de Paardenkeuring van Otto Eerelman in de hal van het Stadhuis, is het Peerd van Ome Loeks een Gronings icoon en heeft de windvaan op de Martinitoren de vorm van een paard.”

Volgens de Stadspartij gebruikt het college het gebrek aan investeringen om afscheid te nemen van de drafbaan, zonder de gemeenteraad hierin te betrekken.