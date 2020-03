Stadse brandweer assisteert bij zeer grote brand in Oosterwolde

nieuws

Foto: Wolter Deelman

De Stadse brandweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag geassisteerd bij de bestrijding van een grote brand in Oosterwolde. Bij de brand werd hulp ingeschakeld van vier verschillende veiligheidsregio’s.

De melding van de brand aan de Houtwal in Oosterwolde kwam rond 02.15 uur bij de hulpdiensten binnen. “Op een bedrijventerrein brak brand uit in een pand van bijna achtduizend vierkante meter”, vertelt een woordvoerder van de Friese brandweer. “In het pand, dat ingeklemd zit tussen de Houtwal en Zoltstede, zaten onder andere een houtbewerker en een vloerenlegger gevestigd.” Om de brand te bestrijden werden meerdere brandweerkorpsen uit Friesland, Drenthe, Groningen en Overijssel ingezet. Onder andere hoogwerkers uit Assen, Heerenveen en Steenwijk hebben de vlammen bestreden.”

Waterpeloton

De stad Groningen assisteerde met haar groot watertransport (WTS) en de dompelpomp. Deze hulp maakte deel uit van een zogenaamd waterpeloton. Voor de bestrijding van het vuur was veel water nodig waarbij dit over een grote afstand moest worden aangevoerd. Behalve het WTS uit de stad bestond het peloton uit de groot watertransporten van de blusploegen Joure, Burgum, Zuidwolde en Zuidhorn.

Onderzoek naar toedracht

Ondanks alle hulp kon niet voorkomen worden dat het gebouw volledig uitbrandde. “Het pand is ingestort. We hebben kunnen voorkomen dat de vlammen oversloegen naar nabijgelegen panden.” Niemand raakte gewond, wel moesten bewoners van een aantal omliggende woningen tijdelijk hun huizen verlaten. De politie is zondagochtend begonnen met een onderzoek naar de precieze toedracht van de brand. Daarbij is men op zoek naar getuigen.

Yn Easterwâlde is fannacht in grutte loads yn flammen opgien. Der binne NL-Alerts útjûn fanwege de reekûntwikkeling. Fiif wenningen binne ûntromme. Tolve bewenners binne opfongen. ▶️ https://t.co/vZ6OiV5NOU #Oosterwolde pic.twitter.com/pRctlO8UeT — Omrop Fryslân (@OmropFryslan) March 1, 2020

Afgelopen nacht is in #Oosterwolde een loods verwoest door een grote brand. @BrandweerFrl schaalde groot op om de brand te bestrijden pic.twitter.com/LzgLh2MfTt — ProNews Producties (@ProNews_nl) March 1, 2020