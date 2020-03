Stad-Groningers winnen Taalheldenprijs

nieuws

Foto alle prijswinnaaars. Henk en Henk zijn de middelste twee mannen

Henk Bruinink en Henk Bijlholt uit Groningen hebben dinsdagavond tijdens de uitreiking van de Taalheldenprijs 2019 de bokaal in de categorie publieksprijs gewonnen.

De prijzen, in vier verschillende categorieën, werden uitgereikt door prinses Laurentien. De Taalheldenprijs is is een initiatief van de Stichting Lezen en Schrijven. De stichting wil dat iedereen in Nederland kan lezen en schrijven. Die basisvaardigheden zijn belangrijk om mee te kunnen doen in de samenleving. Nederland telt zo’n 2,5 miljoen mensen die daar moeite mee hebben.

Ook Henk Bijlholt en Henk Bruinink waren laaggeletterd. Omdat ze inzagen dat ze daar iets aan moesten doen, gingen ze een cursus volgen. Daardoor zijn ze een stuk zelfstandiger geworden. De zesduizend mensen die hun stem uitbrachten, vonden in meerderheid dat de twee stad-Groningers de publieksprijs verdienden.