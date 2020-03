Sportparken sluiten deuren in verband met corona virus

nieuws

Foto Andor Heij. Complex vv Helpman

Sportparken binnen de gemeente Groningen sluiten hun deuren in verband met het corona virus. De KNVB liet donderdag weten zowel de professionele als amateur voetbalwedstrijden in Nederland af te lassen tot 31 maart.

Naast deze maatregel stoppen een aantal clubs ook met het geven van trainingen, zo ook V.V. Helpman. “De enige oplossing is even niks en de kantine op slot”, zegt Jan van der Lei, voorzitter van de voetbalclub. De wedstrijden die gepland stonden worden door de KNVB verplaatst. Het sluiten van het sportpark heeft gevolgen voor de club. “Het is vreselijk balen dat we niet met onze hobby bezig kunnen zijn”, voegt Jan toe. Als voorzitter wil hij verantwoordelijkheid nemen en de gezondheid van leden staat voorop. De maatregelen van het RIVM en de KNVB worden opgevolgd door de club. V.V. Helpman hoopt na 31 maart weer te kunnen starten met de trainingen.