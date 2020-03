Spoorwegovergang Esperantokruising 4 april definitief dicht

nieuws

De spoorwegovergang ter hoogte van de Esperantokruising wordt zaterdag 4 april om 01.00 uur definitief afgesloten. De overgang wordt vervangen door de Helperzoomtunnel, die op 3 april opengaat.

De Esperantokruising wordt opgeheven in verband met de komst van een extra spoor tussen het hoofdstation en station Europapark. Hierdoor kunnen er straks meer treinen rijden. Bovendien is de huidige kruising onoverzichtelijk. De fietstunnel bij de kruising gaat waarschijnlijk pas in 2025 open.

Fietsers kunnen vanaf 3 april het spoor kruisen bij de fietstunnel bij station Europapark, de nieuwe Helperzoomtunnel of het Herewegviaduct. Auto’s rijden via de Helperzoomtunnel, Hereweg of zuidelijke ringweg.

Buslijn 8 rijdt vanaf 4 april een andere route. De haltes Kempkensberg, Haydnlaan, Wagnersingel en Groenestein komen te vervallen. Nieuw in de route zijn de haltes Verlengde Lodewijkstraat, Station Europapark en Sportcentrum Europapark.