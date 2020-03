Spaanse hondjes vrijgepleit door Egelwerkgroep

nieuws

Pattou & Taqui uit Spanje (Foto: Denise Humalda)

De Egelwerkgroep Nederland reageert op berichten dat Spaanse hondjes in Groningen de oorzaak zouden zijn van een voor egels dodelijke haakworm. ‘Even de feiten ontwormen’, schrijft de werkgroep.



Onlangs verschenen er berichten in regionale media, waarin stond dat in Groningen egels en eekhoorns ten prooi vielen aan een haakworm die naar Nederland zou zijn gehaald via het importeren van Spaanse hondjes.

‘Op een aantal vlakken klopt dat niet of missen er details. Dat is niet zo gek, want parasitologie kan erg ingewikkeld zijn’. ‘Nederland is te koud voor de haakworm om succesvol te overleven. Er is dus geen reden voor paniek’.

Ook het expertisecentrum DWHC (Dutch Wildlife Health Center) plaatste na de Groningse berichtgeving ter opheldering een artikel op haar website. ‘De getrokken conclusies in de berichten kunnen niet worden onderschreven’.