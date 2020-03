SP krijgt steun van vier andere partijen voor referendum

nieuws

Foto Andor Heij

Vijf partijen in de Groninger gemeenteraad hebben een voorstel ingediend dat een referendum in de gemeente Groningen moet mogelijk maken. Door de herindeling met Haren en Ten Boer zijn hier nog geen regels voor.

Het initiatief komt van de SP, de Stadspartij, 100% Groningen, Student en Stad en de PVV. De fracties willen het voorstel in april bespreken. “Een referendum betrekt meer groepen inwoners bij de besluitvorming en creëert draagvlak voor politieke beslissingen. Het zorgt voor meer vertrouwen in de democratie”, aldus SP-raadslid Daan Brandenbarg.

De SP kondigde al eerder aan een referendum te willen en heeft nu steun van vier andere partijen. De SP wil een referendum over diftar. Dat is het betalen per afvalzak. Een meerderheid van de gemeenteraad lijkt voor te zijn, maar uit een onderzoek blijkt dat een meerderheid van de bevolking tegen is.