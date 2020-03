Sloop VVV-kantoor Grote Markt begonnen

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op de Grote Markt is maandagochtend begonnen met de sloop van het tijdelijke VVV-kantoor. Het gebouw stond sinds november leeg.

Maandagochtend in alle vroegte werden er door een sloopbedrijf hekken rond de constructie gezet. Hoe lang de afbraak precies gaat duren is onbekend. Het VVV-kantoor met haar kenmerkende trappen verrees in oktober 2011. Het gebouw was bedoeld om tijdelijk onderdak te bieden aan het VVV-kantoor en een informatiecentrum over de bouw van het Forum Groningen.

Sinds het Forum Groningen afgelopen november haar deuren opende verviel de functie van het gebouw op de Grote Markt.