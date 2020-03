Slob: “Dinsdag meer duidelijkheid over doorgaan examens”

nieuws

Foto: Valerie Kuypers - rijksoverheid.nl

Er komt dinsdag meer duidelijkheid over het doorgaan van de examens in het voortgezet onderwijs. Dat heeft minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs maandagavond laten weten.

Onderwijsbonden en de VO-raad hebben laten weten dat de schoolexamens moeten worden stilgelegd en de centrale eindexamens geschrapt moeten worden. Aanleiding is een nieuw pakket aan maatregelen dat het kabinet maandagavond bekendmaakte om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. “Het is ondenkbaar en onbestaanbaar dat de examens nu nog door kunnen gaan”, laat onderwijsvakbond AOb weten. “Door de nieuwe maatregelen zijn bijeenkomsten met kleine groepen nu niet meer mogelijk. Het is dan onbegrijpelijk dat je bij kinderen in grote groepen examens gaat afnemen. Dat is onveilig voor scholieren en docenten.” CNV Onderwijs sluit zich bij die woorden aan. “De veiligheid en gezondheid van onderwijspersoneel en leerlingen gaat boven alles.”

Minister Slob laat desgevraagd weten dat er dinsdag meer duidelijkheid komt. Vorige week zei de minister nog dat schoolexamens gewoon door kunnen gaan. Wel werden er versoepelende regels ingesteld. Dit schepte zoveel onduidelijkheid dat de onderwijsbonden maandagmiddag ook al om tafel gingen met de minister. Echter het nieuwe maatregelenpakket van het kabinet heeft de situatie in een ander daglicht geplaatst waardoor de bonden nu zeggen dat het beter is om de examens niet door te laten gaan.

Schoolexamen? Eindexamen?

In de berichtgeving rond de examens worden verschillende begrippen gebruikt. Met schoolexamen worden de toetsen en tentamens bedoeld die gaandeweg het schooljaar worden afgenomen. Deze cijfers vormen de helft van je uiteindelijke eindcijfer op het diploma. Het eindexamen óf centrale eindexamen wordt in mei afgenomen. Deze toetsen worden vaak afgenomen in gymzalen op scholen. Dit examen bepaald de andere helft van je eindcijfer.