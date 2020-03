Slachtoffers steekpartij binnenstad zijn 16-jarige jongens

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De twee personen die zaterdagavond gewond raakten bij een steekpartij nabij het Forum in de binnenstad zijn beide zestien jaar. Dat heeft de politie zondagochtend laten weten.

De melding van de steekpartij kwam rond 22.00 uur bij de hulpdiensten binnen. De beide slachtoffers werden aangetroffen in de buurt van de Sint Jansstraat. Omdat in eerste instantie onduidelijk was wat er precies had plaatsgevonden werd er door de politie een groot gebied afgezet. Later in de avond werd duidelijk dat de aanleiding een ruzie was geweest die ontstaan was in het Forum. Voor het gebouw mondde deze ruzie uit in een vechtpartij waarbij verschillende klappen werden uitgedeeld. Daarbij werd ook gestoken.

“Eén van de twee slachtoffers heeft een steekwond opgelopen, de ander liep snijwonden op”, vertelt een politiewoordvoerder. “Beide slachtoffer waren goed aanspreekbaar. Eén van hen is overgebracht naar het ziekenhuis. De ander moest zich laten behandelen bij de Dokterspost.” Volgens de politie komen beide jongens uit Groningen. “Er zijn al meerdere getuigenverklaringen opgenomen. Ook zijn camerabeelden veiliggesteld.”

In de zaak zin nog geen aanhoudingen verricht. “Van beide slachtoffers is een aangifte en verklaring opgenomen. Mensen die iets gezien hebben of die informatie hebben in deze zaak kunnen zich melden bij de politie op telefoonnummer 0900 88 44.”

