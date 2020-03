Slachtoffers dodelijk ongeluk Haren claxonnerend herdacht

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Een lange stoet auto’s trok zaterdagavond claxonnerend door de stad. Met de actie werden de twee jonge mannen herdacht die vorige week zondag om het leven kwamen bij een ernstig verkeersongeluk in Haren.

De auto’s trokken in de richting van de Gideonweg waar de twee herdacht werden. Het ongeluk kostte het leven aan een twintigjarige man uit Zuidlaren en een negentienjarige man uit Gasselte. Het ongeluk gebeurde zondag aan het einde van de avond. Hoe het precies kon gebeuren is op dit moment nog onderwerp in een politie-onderzoek. Duidelijk is wel dat er twee bomen en een lantaarnpaal werden geraakt. Door het ongeluk was het voertuig in tweeën gebroken.

Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en probeerden alles in het werk te stellen om de mannen te helpen. Voor de twintigjarige kwam de hulp te laat. Hij overleed ter plaatse. De negentienjarige werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis waar hij enkele uren later aan zijn verwondingen kwam te overlijden.