SKSG komt met speciaal handenwassenlied

Zes kinderen van SKSG de Noordster in Zuidhorn nemen de videoclip op. Foto: SKSG

Hoe kun je in deze coronatijd het beste je handen wassen? Kinderen van kinderopvang SKSG hebben een lied en clip opgenomen om hun leeftijdsgenoten te helpen hoe ze dat het beste kunnen doen.

Het lied is geschreven door Roos Ahsmann die pedagogisch medewerker is bij de SKSG. “Ik wilde vooral dat het een vrolijk lied zou worden en dat is gelukt”, vertelt Ahsmann. “Nu het wassen van je handen voor veel mensen zeer hoog op de prioriteitenlijst staan, is het zeker voor kinderen belangrijk dat het ook vooral leuk is om je handen goed schoon te maken.” Het lied, dat de titel ‘zeep zeep zeep’ heeft gekregen, wordt op de beat van de muziek kinderen in acht stappen uitgelegd hoe ze hun handen het beste kunnen wassen.

Het lied wordt gezongen door zes jonge zangers van SKSG Noordster uit Zuidhorn. Julia, Solana, Stijn, Levi, Chris en Niene van BSO Noordster hebben het liedje met veel enthousiasme ingezongen en ze spelen de hoofdrol in de clip van het liedje. “Ze hebben gedurende het opnemen van de clip heel vaak hun handen moeten wassen, maar dat vonden ze eigenlijk wel leuk.”

Bekijk en beluister hier de clip