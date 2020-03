Sem Schilt opent nieuw schoolplein Quintusschool

nieuws

De Quintusschool in Glimmen heeft een nieuw schoolplein en dat moest gevierd worden. Niemand minder dan K1-vechter en kickbokser Sem Schilt opende het plein.

Na een lange tijd van plannen maken was vorige week het moment eindelijk daar. Schooldirectrice Nicolet Bos was daar hoorbaar blij mee tijdens de uitzending van Haren Doet op OOG Radio. Ze vertelde over de totstandkoming.

“Er is een werkgroep met ouders voor samengesteld en die hebben plannen gemaakt en kinderen gevraagd naar wat zij op het schoolplein wilden zien. Vervolgens zijn er tekeningen van gemaakt en toen is afgelopen zomer gestart met de bouw.”

Het oude plein was flink uit de tijd geraakt. “Vooral de toestellen die op het oude schoolplein stonden waren sterk verouderd. De tegels waren allemaal heel hobbelig doordat er grote bomen met wortels stonden. We hebben een deel van de tuin die voor het schoolplein lag weer groen gemaakt, maar daar kunnen de kinderen nu ook in spelen. Het kleuterplein aan de zijkant van de school, daar hebben we een soort verkeersplein op gemaakt met een parkeerplaatsen en een zebrapad, dus daar kunnen de kinderen op hun fietsjes en in de karren rondrijden. Achter de school zit een heel mooi bos en daar hebben we allemaal touwen, dus daar is een klimbos gekomen, heel leuk allemaal”, aldus Bos.

Een touwtrekwedstrijd tussen enkele kinderen en Sem Schilt werd uiteindelijk de openingshandeling. “Er is een mooie plaquette gemaakt met het logo van de school en de tekst ‘sportief schoolplein’ helemaal uit hout gehakt. Die gingen we onthullen door Sem Schilt te laten touwtrekken, er zat een doek over het plaquette. Sem stond aan de ene kant en de kinderen aan de andere kant. Iedere keer kwam er een kind bij om te kijken hoeveel kinderen er nodig waren om Sem van zijn plek te krijgen. Dat lukte niet zomaar, uiteindelijk waren er een stuk of acht kinderen aan het touw aan het sjorren, toen werd de plaquette onthuld.”

Luister hier het interview met Nicolet Bos van de Quintusschool terug:

De vernieuwing van het schoolplein is betaald door de Vereniging Christelijk Onderwijs Glimmen, Stichting Baasis en kinderopvang Kids First, dat ook in het pand huisvest. Een deel van de kosten zijn betaald met geld uit een fonds van de Rabobank.