Seizoen voorbij voor Donar; Dutch Basketball League definitief gestaakt

Vernon Taylor van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Naar aanleiding van de maatregelen voor het coronavirus heeft het bestuur van de Dutch Basketball League (DBL) besloten om de competitie 2019-2020 definitief te staken. Daardoor is ook het basketbalseizoen voor Donar voorbij.

Dit seizoen zal er geen kampioen worden aangewezen. De huidige ranglijst voor de Europacupinschrijvingen blijft zoals deze nu is. Landstede eindigt daarin als eerste en Donar is tweede. De eerstvolgende wedstrijd die voor Donar op het programma staat is nu de uitgestelde finale van de Basketball Cup tussen Donar en Aris uit Leeuwarden. De Super Cup wordt mogelijk een eindejaarswedstrijd.

Seizoenkaarthouders, Goldcardhouders, sponsoren, medewerkers, losse kaartkopers en andere betrokkenen krijgen binnenkort allemaal bericht via e-mail met aanvullende informatie.