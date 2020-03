Schuiling: ‘Wintersportvakantie Vindicat was niet onverantwoord’

nieuws

Burgemeester Koen Schuiling vindt dat men zich niet onnodig zorgen moet maken over de terugkeer van de 900 studenten van Vindicat. Volgens de burgervader heeft de studentenvereniging dan ook niet onverantwoord gehandeld door wel naar Italië af te reizen.

Schuiling stelt meerdere keren per dag in contact te staan met zowel het RIVM en de GGD over de kwestie. “Ze hadden nooit moeten gaan is een veelgehoorde mening. Maar toen de studenten afgelopen zaterdag vertrokken naar Italië, gold er nog geen waarschuwing voor het gebied”, zo stelt Schuiling.

Ook de rest van het college lijkt deze mening te onderschrijven, zo blijkt uit de beantwoording van de schriftelijke vragen die de PVV eerder deze week stelde over de kwestie. Ook toen het reisadvies voor de regio werd aangescherpt door het RIVM, was er volgens het college geen reden om de reisplannen aan te passen: “GGD en RIVM hebben meerdere keren aangegeven dat die medische redenen er niet zijn, maar de hygiëne regels en het handelingsperspectief bij ziekteverschijnselen in acht genomen dient te worden.” Ook zou de kans op overdacht zeer klein zijn, luidde het advies: “Transmissie is daar zeer beperkt. Bovendien verblijft de groep in twee volledig afgehuurde hotels, waardoor contacten buiten de groep ook beperkt zijn.”

De studenten komen zaterdag, een dag eerder dan gepland, terug in Groningen. Vindicat-studenten die voor vertrek vrijdagmiddag uit Italië klachten vertonen die lijken op het coronavirus, blijven achter in Sestrière zegt de GGD.