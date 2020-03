Schuiling trots op Groningers

Burgemeester Koen Schuiling is trots op de Groningers en hoe zij om gaan met de coronacrisis. Hij roemt de solidariteit van de Groningers.

De burgemeester is op dit moment de baas van de veiligheidsregio en gaat over de veiligheid in de hele provincie. Dat is zoveel werk dat de wethouders op dit moment het dagelijks bestuur van de stad op zich nemen. Maar hij denkt dat de hulpverleners het zwaarder hebben dan hijzelf.

De maatregelen die het kabinet neemt vindt hij voldoende. ‘Als er aanvullend beleid moet komen dan komt dat er ook, maar laten wij daar niet op vooruit lopen.’