Schoolsysteem Magister overbelast

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het schoolsysteem Magister dat door veel scholen in het voortgezet onderwijs gebruikt wordt is woensdag overbelast. Volgens het bedrijf achter Magister is het onbekend hoe lang de problemen gaan duren.

De problemen spelen sinds woensdagochtend 10.00 uur. “Magister wordt zwaarbelast en de performance kan zo nu en dan minder zijn dan gebruikers van ons gewend zijn”, laat een woordvoerder weten. “We werken aan oplossingen om de beschikbaarheid optimaal te houden.” Magister wordt gebruikt als communicatiemiddel tussen leraren en leerlingen. Ook wordt het gebruikt om huiswerk te kunnen maken.

Magister doet ook een oproep aan leraren om onderwijsmateriaal niet in Magister up te loaden. Dit kan beter worden gedaan in eigen systemen of cloud-achtige omgevingen.