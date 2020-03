Schoolexamens gaan door, onduidelijkheid over centrale eindexamens

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Scholieren die aan de vooravond staan van hun school- en praktijkexamens kunnen doorgaan met hun voorbereidingen. Dat heeft minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs dinsdag laten weten.

De scholen zullen de komende weken openblijven om deze leerlingen klaar te stomen voor hun eindexamen. Voor de schoolexamens die de komende weken moeten worden afgenomen worden de regels versoepeld. Normaal moeten deze examens afgerond zijn tien dagen voor de start van de eindexamens. Nu moet het schoolexamen van een vak klaar zijn voor het eindexamen van dat vak. Hoe de schoolexamens afgenomen worden, laat de minister aan de scholen over. Mondelinge examens kunnen bijvoorbeeld per telefoon worden afgenomen. Ook is het mogelijk om onderdelen of opdrachten te laten vallen als deze niet verplicht zijn en onder de huidige omstandigheden te zwaar zijn.

De centrale eindexamens starten op 7 mei. Of dat ook doorgaat is nog onduidelijk. De minister zegt dat er tot 6 april de tijd is om hier een besluit over te nemen. Wel adviseert de minister scholen om alvast op zoek te gaan naar ruimtes waar de eindexamens afgenomen kunnen worden. Deze ruimtes moeten dan groot genoeg zijn om de leerlingen anderhalve meter van elkaar te laten zitten.