Scholieren Harens Lyceum maken lied in strijd tegen coronavirus

nieuws

Foto: still uit videoclip

Jong Talent Muziek-leerlingen van het Harens Lyceum in Haren hebben een lied gemaakt in de strijd tegen het coronavirus. Het lied is uitgebracht samen met een videoclip.

Twee weken geleden werd door minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs besloten dat de scholen in ieder geval tot 6 april dichtblijven. Het was één van de maatregelen die door het kabinet werd genomen om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Voor scholieren van het Harens Lyceum betekent dit dat er thuisgewerkt wordt. Dankzij de creatieve geest van muziekdocent Kirsten Holwerda werd er door de Jong Talent Muziek-leerlingen een lied en een videoclip gemaakt.

Het lied Believer van de Imagine Dragons werd gebruikt als basis waar een nieuwe tekst op werd gezet. ‘This virus cannot bring us down, defeat us, or beat us!‘

Bekijk en beluister hier de videoclip