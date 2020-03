Scholen en ouders tevreden over eerste weken thuisonderwijs

nieuws

Bron foto: Elin Stil

Scholen en ouders zijn over het algemeen tevreden over de eerste weken van het thuisonderwijs. Dat blijkt uit een onderzoek van de Algemene Vereniging Schoolleiders, de AVS, en Ouders en Onderwijs.

De afgelopen week hebben scholen en ouders een enquête kunnen invullen over hun bevindingen. Daaruit blijkt dat 93 procent van de scholen inmiddels onderwijs op afstand heeft gerealiseerd. Er zijn ook scholen die zeggen tegen problemen aan te lopen. Zo heeft niet ieder gezin genoeg apparaten om in te loggen voor de online lessen. De AVS maakt zich daarover zorgen omdat kinderen dan letterlijk buiten beeld raken. Van de ouders is 75 procent tevreden met hoe het nu gaat. “Ouders laten in de enquête weten het echt leuk te vinden om met hun kinderen aan de slag te gaan”, vertelt Lobke Vlaming van Ouders en Onderwijs in het NOS Radio 1 Journaal. “Een deel van de ouders is echter ook ontevreden. Scholen maken zich er soms te gemakkelijk van af. Dan wordt er alleen een mailtje gestuurd waarin staat wat het huiswerk is dat gemaakt moet worden.”

Toch zijn er ook zorgen. Driekwart van de scholen denkt dat een langere periode van thuisonderwijs gaat leiden tot leerachterstanden. Ook ouders hebben die zorgen. Hoewel een groep leraren ook merkt dat sommige scholieren goed gedijen onder het thuisonderwijs. Zij leren juist sneller en pakken dingen sneller op. De scholen zijn in principe tot 6 april gesloten. Dinsdagavond gaat het kabinet tijdens een persconferentie echter bekendmaken dat deze periode verlengd wordt tot hoogstwaarschijnlijk eind april of begin mei.