Schietincident in woning Onnemaheerd: vrouw aangehouden

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag de bewoonster van een woning aan de Onnemaheerd in de Groningse wijk Beijum aangehouden nadat zij in haar huis met een wapen had geschoten.

De schietpartij vond plaats rond 02.50 uur. “Diverse politieauto’s, agenten gekleed in kogelwerende vesten en een ambulance staan hier in de straat”, ziet Rick ten Cate van tencatefotografie.nl die kort na de hulpdiensten arriveerde. Een politiewoordvoerder laat vlak daarna weten dat de bewoonster is aangehouden. “In haar woning heeft ze geschoten met een wapen voorzien van vermoedelijk rubberen kogeltjes.”

Volgens de woordvoerder is er niemand gewond geraakt. “Het wapen is aangetroffen en in beslag genomen. De vrouw zal worden gehoord over dit incident. Ook wordt de toedracht nog nader onderzocht.”