Schappen in Groninger supermarkten worden weer voller

Foto Andor Heij: Supermarkt. Plus

De lege schappen in supermarkten in Groningen worden langzaam maar zeker weer aangevuld.

Brood dat de afgelopen dagen flink was gehamsterd was maandag in de meeste winkels weer volop verkrijgbaar. Toch waren er maandag rond het middaguur nog diverse lege schappen, maar dat heeft met de distributie van de winkels te maken. Nog niet alle producten konden geleverd worden.

De afgelopen dagen werd er door het coronavirus flink gehamsterd. Naast brood was vooral WC papier erg populair. Daarna kwamen de houdbare producten. Ook de handzeeppompjes en pijnstillers vlogen als warme broodjes over de toonbank. Van alle kanten is opgeroepen om te stoppen met hamsteren, want er is nergens een tekort aan.