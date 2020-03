Samenscholingsregels aangescherpt: handhaven op feestjes bij mensen thuis

nieuws

Foto: Gerrit de Haan

Er gaat gehandhaafd worden op grote feesten die bij mensen thuis worden gehouden. Dat heeft het Veiligheidsberaad donderdagmiddag besloten.

De maatregel betekent niet dat er zomaar ineens agenten voor de deur kunnen staan die een inspectie gaan doen. “Maar als we signalen krijgen dat er ergens een groot feest wordt gevierd dan zullen wij handhaven”, zegt voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad waar alle 25 Nederlandse Veiligheidsregio’s onder vallen. “Ik begrijp dat dit heel vervelend is, maar we moeten dit gewoon doen.”

Groepsvorming

Aanvankelijk werd gemeld dat ook de regels rond groepsvorming verscherpt zouden worden. Iedereen die met drie of meer mensen zich in de openbare ruimte bevindt zou een bekeuring gaan krijgen. Die informatie klopt niet. Zo lang er anderhalve meter afstand blijft tussen mensen is er niets aan de hand. “Als je met een atletiekgroep van vijftig personen op anderhalve meter gaat rennen, dan zou dit kunnen”, zegt Bruls. “Het voorbeeld lijkt me niet aannemelijk, maar er is geen maximum benoemd in de aanwijzingen die het kabinet ons heeft gegeven.”

“Meer dan twee”

Wel begrijpt Bruls de onduidelijkheid. “Zoals minister Ferdinand Grapperhaus (VVD) van Justitie en Veiligheid in de persconferentie van maandagavond aankondigde is groepsvorming zonder de anderhalve meter afstand tot elkaar niet toegestaan. Je mag dus nog wel met je partner over straat lopen, maar uiteraard is het beter om dat niet te doen. Waar het ons om gaat is de groepsvorming. Een groep definiëren wij als meer dan twee.”