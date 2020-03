Rutte heeft handen geven nog steeds niet afgeleerd

nieuws

Foto: Screenshot uit video OOG, gemaakt door Jacob de Vries

Drie dagen nadat Mark Rutte zelf opriep om geen handen meer te geven, heeft de premier nog steeds moeite om oude gewoontes af te leren. Als de premier woensdagmiddag snel afscheid wil nemen van René Paas, moet de Commissaris van de Koning Rutte herinneren aan de nieuwe ‘corona-omgangsregels’.

René Paas was wel alert. De Commissaris van de Koning reageerde meteen met een uitgestoken elleboog. Toen Rutte het advies maandag gaf, namens het kabinet, ging Rutte ook al de mist in. De premier gaf de persconferentie samen met Jaap van Dissel en gaf hem na per abuis direct een hand.



Rutte was woensdagmiddag op bezoek in de provincie. Hij lunchte samen met commissaris van de Koning Rene Paas, in de Prinsenhof aan het Martinikerkhof. 's Morgens met bevingsslachtoffers in Appingedam. In de middag bracht hij een bezoek aam de Eemshaven en Seaports.