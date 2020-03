Premier Rutte bezocht vandaag de provincie en de stad.

Rutte sprak vanmorgen met bevingsslachtoffers in Appingedam. En vanmiddag bracht hij een bezoek aam de Eemshaven en Seaports. Maar de lunch was samen met de commissaris van de Koning Rene Paas in de Prinsenhof aan het Martinikerkhof.

De onzekerheid en de boosheid van veel Groningers op de landelijke politiek heeft Rutte niet weggenomen.