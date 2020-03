Ruim 500 studenten staan klaar om te helpen tijdens coronacrisis

Bij Student voor Stad, een initiatief van verschillende studentenorganisaties uit de stad, zijn al veel aanmeldingen binnengekomen van studenten die willen helpen in tijden van de coronacrisis. Toch zijn er nog weinig aanmeldingen van mensen die hulp zoeken.

Bij Student voor Stad kunnen Stadjers zich aanmelden die hulp nodig hebben met diverse dingen, zoals boodschappen, de hond uitlaten of oppassen. Er zijn inmiddels ruim 500 aanmeldingen van studenten, maar nog maar een paar aanmeldingen van mensen die hulp vragen. “Je ziet dat mensen nog een beetje twijfelachtig zijn of ze wel belangrijk genoeg zijn, en of we nog wel ruimte hebben,” zegt Tjitske Schokker, een van de initiatiefnemers van de website. “Je ziet toch dat bepaalde stukjes van de maatschappij een beetje stilstaan op dit moment. Daardoor komen bepaalde mensen thuis te zitten zonder de hulp die ze normaal gesproken krijgen, of mensen die normaal prima zelf uit de voeten kunnen hebben ineens hulp nodig. Ik denk dat het dan toch belangrijk is dat iedereen dan een beetje naar elkaar omkijkt om elkaar te helpen, om er zo uiteindelijk ook beter uit te komen.”

Studentenvereniging Vindicat heeft hun eerdere initiatief om te gaan oppassen ook ondergebracht bij Student voor Stad. “Toen wij zelf met oppassen kwamen, kwam vrij snel de gedachte dat er een groter platform voor Groningen moest komen. Dat werd Student voor Stad. Daar hebben we aan meegeholpen,” vertelt rector Floris Hamann. “Ik denk dat dat heel belangrijk is: er zijn heel veel mensen die iets willen doen, maar het moet wel overzichtelijk blijven. Met name de mensen die hulp nodig hebben moeten ook weten waar dat is.”

Schokker denkt dat studenten de aangewezen groep is om een steentje bij te dragen. “Over het algemeen zijn studenten de categorie die het minst getroffen wordt. Ze hebben de sterkste schouders op dit moment, en die zetten ze heel graag eronder. Colleges gaan op dit moment ook niet door, dus de studenten zitten thuis. Ze voelen dan ook een bepaalde verantwoordelijkheid om zichzelf toch nuttig te maken.” Hamann is het daarmee eens. “Er zijn een aantal sectoren en mensen die heel hard moeten werken. Als wij dat op een manier dan ook kunnen verlichten, of hen daarbij kunnen helpen, dan is dat denk ik het mooiste dat wij kunnen doen als studenten in Groningen.”

Ze hopen dat meer mensen zich aan durven te melden die op zoek zijn naar hulp. Schokker: “Bij deze ook een klein oproepje aan alle mensen die nu twijfelen: meld je vooral aan, want we hebben superveel enthousiaste studenten die graag een helpende hand willen toesteken.”

Aanmelden kan via de website studentvoorstad.nl.