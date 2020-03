RUG en Hanzehogeschool staken fysiek onderwijs

nieuws

Foto: Ildigo

Alle universiteiten en hogescholen geven tot 1 april geen fysiek onderwijs aan studenten. De Rijksuniversiteit Groningen is tot 10 april gesloten. Ook de Hanzehogeschool staakt de lessen, zij doet dat tot 31 maart.

Alle studiezalen in de Universiteitsbibliotheek en de Centraal Medische Bibliotheek en op Faculteiten worden vanaf vrijdag 13 maart tot in ieder geval vrijdag 10 april gesloten. Studium Generale, de USVA, het Universiteitsmuseum en het Sportcentrum zijn in deze periode ook gesloten.

Alle geschrapte activiteiten en examens worden waar mogelijk zo snel mogelijk opnieuw ingeroosterd. Waar mogelijk zullen colleges en tentamens online worden aangeboden.

De RUG neemt het besluit in navolging van de Vereniging voor Nederlandse Universiteiten. Met dit beleid proberen de universiteiten de verdere verspreiding van het Coronavirus in te perken.