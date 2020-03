RUG krijgt vijftien nieuwe leerstoelen voor vrouwelijke wetenschappers

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Rector Magnificus Cisca Wijmenga van de Rijksuniversiteit Groningen maakt vrijdagmiddag, tijdens de uitreiking van de Aletta Jacobsprijs 2020, bekend dat er vijftien leerstoelen bij de RUG gaan komen die alleen bedoeld zijn voor vrouwen.

De RUG start daarom met een speciaal stimuleringsfonds. De vijftien leerstoelen worden verdeeld over alle elf faculteiten. Met het stimuleringsfonds kunnen de faculteiten bestaande Universitair Hoofddocent-posities (UHD nog dit jaar omzetten naar Hoogleraarposities. Alle nieuwe leerstoelen zullen vernoemd worden naar Aletta Jacobs.

“Hoewel het percentage vrouwen in de positie vlak onder die van hoogleraar, namelijk Universitair Hoofddocent, al jaren groeit, betekent dit niet dat we het streefcijfer van 27% vrouwelijke hoogleraren aan het einde van 2020 gaan halen. De verwachting is dat we op slechts 23% uitkomen. Er moet dus een flinke tand bij,” aldus Wijmenga. “Ik ben daarom ontzettend blij dat ik vandaag bekend mag maken dat er vijftien extra rolmodellen voor al die studentes bij komen. Hopelijk inspireert dit hen om te kiezen voor een wetenschappelijke carrière.”