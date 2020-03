RUG: Geen studievertraging door coronavirus

nieuws

foto: Bob de Vries

Studenten die op advies van de GGD niet naar de universiteit gaan uit vrees voor het coronavirus, hoeven zich geen zorgen te maken. Dat meldt de Universiteitskrant.

Afgelopen weekend liet de Faculteit der Letteren weten dat als studenten thuisblijven vanwege het coronavirus, zij niet worden gewezen op hun aanwezigheidsplicht. De RUG heeft nu alle faculteiten aangeraden rekening te houden met eventuele studievertraging als studenten zich ziek melden en op advies van de GGD niet naar college gaan..

‘Elke faculteit maakt een eigen afweging en besluit’, meldt woordvoerder Jorien Bakker van de RUG. ‘Als mensen hier studievertraging door oplopen, zal er uiteindelijk wel rekening mee worden gehouden.’

Studenten van letteren moeten zich per telefoon of mail afmelden bij het secretariaat van de opleiding en de betreffende docent. De komende weken wordt bekeken of voor de gemiste colleges vervangende opdrachten nodig zijn. Ook bij de faculteiten GMW en FEB hoeven studenten zich geen zorgen te maken. Enkele andere faculteiten nemen het RUG-beleid over: als er studievertraging optreedt, zal hier per student rekening mee worden gehouden.