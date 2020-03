Roparun geschrapt van de agenda vanwege corona

nieuws

Foto: Kees Stuy

De Roparun die op 31 mei van start zou gaan is vanwege het coronavirus geschrapt. De estafetteloop zou onder andere de stad Groningen aan doen.

De Roparun is een non-stop estafetteloop die sinds 1992 wordt gehouden. In het weekend van Pinksteren wordt er door deelnemers een afstand van ongeveer 520 kilometer afgelegd. Met de loop wordt geld opgehaald om het leven voor mensen die kanker hebben te veraangenamen. De organisatie van de Roparun heeft bekendgemaakt dat vanwege de inzet voor zieke mensen het een verplichting is om de veiligheid en gezondheid van mensen de hoogste prioriteit te geven.

“Maar we gaan er alles aan doen om in 2021 weer een prachtig evenement neer te zetten”, aldus Wiljan Vloet die directeur is van de stichting Roparun.