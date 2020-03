Rob Mulder: “De reacties zijn hartverwarmend”

oogochtendshow

Afbeelding: YouTube

Om iedereen tijdens de Corona crisis van wat vrolijkere nieuwsberichten te voorzien is vlogger Rob Mulder een nieuw programma gestart onder de titel Kop D’r Veur. Het programma is te bekijken op zijn YouTube kanaal.



Het programma laat zien welke initiatieven mensen ondernemen om anderen te helpen, zo vertelde Mulder maandagochtend in de OOG Ochtendshow. Van hele kleine dingetjes als iemand die tijdens het hardlopen langs haar vriendinnen loopt om even te zwaaien, maar ook ingrijpende zaken als mensen die op de Vondellaan een serenade brachten voor een oud-collega die ernstig ziek is en die zal komen te overlijden.

Ook brengt de vlogger samen met BG-er Henk de Haan serenades bij verzorgingstehuizen en de reacties daarop zijn hartverwarmend, aldus Mulder.

Op iedere dag verschijnt een nieuwe aflevering, die te bekijken is op het YouTube kanaal van Grandioos Groningen .

Beluister het interview van Rob Mulder in de OOG Ochtendshow hier terug: