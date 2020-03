RKC – FC Groningen gaat niet door in verband met coronavirus

De eredivisiewedstrijd tussen RKC Waalwijk en FC Groningen van aanstaande zondag gaat niet door. Brabant verbiedt, in verband met het coronavirus, een week lang alle grote evenementen in de provincie. Dat besloten de lokale veiligheidsregio’s dinsdagmiddag.

Naast alle eredivisiewedstrijden in de provincie worden ook dancefestivals, concerten en carnavalsoptochten in Brabant geschrapt. Indoor Brabant wordt mogelijk opgeknipt in kleinere activiteiten met niet meer dan duizend bezoekers. Bij dit paardensportevenement werden zeker 50.000 mensen verwacht.

RKC is niet de enige Brabantse club die tegen een noordelijke vereniging speelt. PSV – FC Emmen en Willem II – Heerenveen zijn de andere eredivisieontmoetingen.