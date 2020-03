RIVM: “Wees verstandig, blijf thuis en zeg feestjes af”

nieuws

Foto: iXimus via Pixabay

Het afzeggen van afspraken helpt om het coronavirus niet verder te verspreiden. Met dat advies komt het RIVM zaterdag, meldt nieuwswebsite nu.nl.

“Mensen moeten zelf gaan nadenken over wat ze verder kunnen doen om de verspreiding van het virus in te dammen”, laat een woordvoerder van het RIVM weten. “Een onderdeel daarvan is vrijwillige ‘sociale onthouding’.” Dit is een maatregel naast het pakket aan maatregelen dat afgelopen donderdag door premier Mark Rutte (VVD) en het RIVM bekend werd gemaakt. “Het RIVM geeft allerlei adviezen, maar mensen moeten daar zelf een praktische invulling aan geven. Bijvoorbeeld het bezoeken van café’s en restaurants maar ook verjaardagsfeestjes of avonden met familie en vrienden. Daar horen individuele afwegingen bij wat je zelf kunt doen om verspreiding tegen te gaan. Zeker als je klachten hebt is het verstandig om thuis te blijven.”

“Niet zo nonchalant”

Viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC vindt dat mensen niet zo nonchalant moeten doen. “In mijn omgeving hoor ik nog vaak ‘ach, moet dat nou allemaal?’, en dan zeg ik: ‘ja, doe dat nou!’. Als we met heel veel mensen meedoen, kunnen we voorkomen dat we in het Italië-scenario terechtkomen.” Ook de mentaliteit dat het maar een hoestje is en dat mensen ‘gewoon’ naar hun werk gaan, kan nu even niet, zegt Koopmans.

155 Nieuwe besmettingen, twee doden

Het RIVM maakte eerder op de dag bekend dat er 155 nieuwe besmettingen zijn geconstateerd. Het totale aantal komt daarmee op 959. Twee patiënten kwamen te overlijden waarmee het totale dodental nu op twaalf staat. In de gemeente Groningen kwam er zaterdag één nieuwe besmetting bij. In de rest van de provincie, net als in de provincies Fryslân en Drenthe is de situatie stabiel.