RIVM start groot onderzoek naar verspreiding corona

Foto: iXimus via Pixabay

Het RIVM is dinsdag een onderzoek gestart naar de verspreiding van het coronavirus. Het is onderzoek wordt gehouden om een beter beeld te krijgen.

De bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen mee gaan doen. Wekelijks moeten er per e-mail klachten als niezen, hoesten of koorts worden doorgegeven. Ook mensen die geen klachten hebben kunnen zich opgeven. Opgeven kan via deze website. Met alle respons kan een actueel beeld worden gegeven. Dit helpt tevens bij het wetenschappelijk onderzoek naar het virus. Het RIVM verwacht dat deelname iedere week dertig seconden tot maximaal vijf minuten gaat duren.

Sinds de website dinsdagmiddag online staat is het al erg druk met verkeer richting de site. Het laden van de pagina kan daarom wat langer duren.