RIVM start groot corona-onderzoek naar besmettelijkheid kinderen

Foto: NIAID-RML

Het RIVM is dinsdag een groot onderzoek gestart naar de besmettelijkheid van kinderen met het corona-virus en hun verspreiding. Dat meldt het televisieprogramma Nieuwsuur op NPO2 dinsdagavond.

Het onderzoek wordt gehouden onder honderd gezinnen met corona-patiënten. Verpleegkundigen gaan een maand lang de klachten van alle gezinsleden bijhouden. Tijdens het onderzoek worden er ook verschillende keren monsters afgenomen. Met het onderzoek wil het RIVM meer te weten komen over hoe de ziekte verloopt en hoe de besmetting en afweer werken. Onderzoekers hebben daarbij vooral interesse in coronagezinnen met schoolgaande kinderen. Het is namelijk nog onbekend hoe besmettelijk kinderen precies zijn en wat hun rol in de verspreiding van het virus is.

Dat het onderzoek plaats zou vinden werd al door minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs aangekondigd. Hij liet daarbij ook doorschemeren dat de resultaten van het onderzoek belangrijk zijn in het besluit of de scholen ook na 6 april gesloten blijven. Het probleem is echter dat het onderzoek van het RIVM zes weken gaat duren. Op zijn vroegst zijn de resultaten van het onderzoek dus in de eerste week van mei beschikbaar. Wat dit voor de scholen betekent is onbekend. “We werken op dit moment aan verschillende scenario’s voor de situatie na 6 april”, laat het ministerie van Onderwijs en Volksgezondheid desgevraagd weten. “We laten ons goed adviseren door deskundigen van het RIVM.”