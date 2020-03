RIVM somberder dan vorige week: “Positieve scenario’s komen niet uit”

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

De maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus in te dammen hebben minder effect dan gedacht. Dat laat het RIVM zondagavond weten.

Volgens planningen van het Rijksinstituut hadden dit weekend de effecten van de genomen maatregelen die twee weken geleden genomen werden, te zien moeten zijn. Het RIVM ziet die effecten ook maar minder dan men verwacht had. Daarnaast is men een stuk somberder over het aantal coronapatiënten dat op de Intensive Care terecht komt. “De meest positieve scenario’s van vorige week komen niet uit”, zegt Jaco Wallinga van het RIVM.

Uit berekeningen blijkt dat men verwacht dat in het meest waarschijnlijke scenario er half april 2.500 coronapatiënten op de IC-afdelingen liggen. “Dat is best wel een grote verschuiving ten opzichte van vorige week.” Dit scenario gold vorige week nog als een somber scenario. Wallinga liet vorige week weten dat hij hoopte dat er begin april maximaal duizend bedden nodig zouden zijn. Dat aantal is zondag echter al bereikt.

Dat de IC’s vol liggen komt onder andere omdat patiënten er veel langer liggen dan gedacht. Het RIVM ging vorige week nog uit van tien dagen. Inmiddels rekent men 23 dagen. Daarnaast is de stijging van het aantal patiënten afgelopen dagen sneller gegaan dan gedacht.