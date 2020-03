RIVM: “Ga niet direct de huisarts of GGD bellen bij corona-klachten”

nieuws

Het gebouw van het RIVM. Foto: Martinl - zelf gefotografeerd, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84395655

Mensen die terugkomen uit zogenaamde risicogebieden en zich ziek voelen moeten niet direct contact zoeken met de huisarts of GGD. Die oproep doet het RIVM maandagmiddag omdat huisartsen inmiddels overspoeld worden met telefoontjes.

“Als je in een risicogebied bent geweest en je voelt je ziek ga dan thuis uitzieken en probeer zo min mogelijk contact te hebben met andere mensen”, laat een woordvoerder van het RIVM weten. “Verreweg de meeste mensen zullen vanzelf opknappen en hoeven daarom niet de dokter te bellen.” Alleen als de klachten verergeren, waarbij er koorts gemeten wordt boven de 38 graden in combinatie met hoesten en of kortademigheid is het belangrijk om een arts te bellen.

Landen die op dit moment als risicoland te boek staan zijn China, Zuid-Korea, Iran, het noorden van Italië en een deel van Japan. Het niet melden van corona-achtige gevallen kan betekenen dat er besmettingen ongeregistreerd voorbij zullen gaan. Het RIVM laat weten dat dit geen probleem.