RIVM: Aantal ziekenhuisopnames in Groningen is ‘stabiel laag’

Foto Andor Heij. Martini Ziekenhuis hoofdingang.

Terwijl het aantal ziekenhuisopnames in verband met het coronavirus in andere landsdelen nog steeds toeneemt, blijft dit in het het noorden van Nederland ‘stabiel laag’. Dat meldt het RIVM dinsdagmiddag.

In plaats van absolute of relatieve aantallen besmettingen per gemeente, zoals het RIVM deze de afgelopen weken iedere dag naar buiten bracht, heeft het instituut per dinsdag een ander systeem ingevoerd. Dit keer gaat het niet om aantallen besmettingen per 100.000 inwoners, maar het aantal ziekenhuisopnames per gemeente. In de gemeente Groningen zijn 4 mensen (3,9) per 100.000 inwoners opgenomen in een ziekenhuis. Dat betekent dat negen inwoners van de gemeente Groningen opgenomen zijn in een ziekehuis met een coronabesmetting

In Nederland als geheel zijn tussen maandag- en dinsdagmiddag 722 corona-patiënten in het ziekenhuis opgenomen. In totaal zijn er 4.712 mensen opgenomen of opgenomen geweest. Er zijn 175 personen als overleden gemeld, waarmee het totaal aantal doden op 1039 komt. Er zijn tussen maandag en dinsdagmiddag 845 mensen positief getest, waarmee het totaal op 12.595 besmettingen komt in Nederland.

De meldingen aan de GGD’s vormen de basis voor deze cijfers. Omdat een ziekenhuisopname of overlijden soms een aantal dagen later aan de GGD’en gerapporteerd wordt, is er een vertraging. Het aantal gerapporteerde sterfgevallen per dag betreft daarom overlijdensgevallen die zich over meerdere dagen hebben voorgedaan. Hetzelfde geldt voor ziekenhuisopames.