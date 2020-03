“Reizigers voortaan achterin de bus instappen”

nieuws

Foto Andor Heij. Bus Qbuzz

Het Openbaar Vervoer Nederland vraagt reizigers voortaan achterin de bus in te stappen en daar in te checken. Het is een maatregel om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook bij Arriva en Qbuzz geldt deze maatregel vanaf vandaag.

Door achterin in te stappen wordt het aantal contacten tussen reizigers en de chauffeurs verminderd. “Door deze maatregel in te voeren proberen we een juiste balans te vinden tussen de gezondheid van onze medewerkers en de dienstverlening aan onze reizigers”, aldus het OVN.

Door de maatregelen tegen het coronavirus wordt er minder gebruik gemaakt van de bus, omdat veel mensen thuis werken. Daarnaast melden chauffeurs zich preventief ziek. Daardoor wordt de dienstregeling aangepast. Hoe dat voor de regio Groningen gaat uitpakken is nog niet bekend.