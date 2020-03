Reisjes Groninger scholen afgelast vanwege corona

nieuws

Foto Andor Heij: School Engelbert

Schoolreisjes van de openbare scholen in gemeente Groningen zijn deze week afgelast. Dit vanwege het coronavirus. Voor de komende weken wordt de vinger aan de pols gehouden.

Het Openbaar Onderwijs Groningen zegt op hun site: “We organiseren geen schoolreizen, uitwisselingen of excursies zowel naar binnen- als buitenland. Dit bepalen we per week op basis van de nieuwste ontwikkelingen”.

De ouders van de leerlingen horen iedere vrijdag of de activiteiten die voor de week erop gepland staan doorgang vinden.