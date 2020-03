Redan biedt excuses en donatie aan

nieuws

Foto: Sportphotoagency.com Daishawn Redan

Daishwan Redan heeft zijn excuses aangeboden naar aanleiding van een filmpje op social media waarin te zien was dat hij in het openbaar aan het voetballen was met een groep anderen. Daarnaast doneert de spits aan Noordtribune Helpt.

In een filmpje op Snapchat van Ajacied Quincy Promes was ook Redan duidelijk te zien. FC Groningen zet op de site: “Dat is tegen overheidsmaatregelen en gemaakte club- en teamafspraken in.”

Redan doet nu een donatie aan Noordtribune Helpt, een initiatief van supporters van FC Groningen. Ze zetten zich in voor mensen in de regio die extra hulp kunnen gebruiken, zoals maandagochtend, toen een deel van hen de Voedselbank hielp met het bezorgen van eten.

Kom langs dit filmpje op Snapchat. Hoe lekker vind je zelf dat het gaat @QPromes? 🙃 #QuarantaineSquad pic.twitter.com/1kut3xSwpi — Lars (@LarsJesse94) March 29, 2020