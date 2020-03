Rechter: ‘RUG mag contract met Joost Herman ontbinden’

nieuws

De rechtbank in Groningen heeft donderdag uitspraak gedaan in een zaak die de Rijksuniversiteit Groningen aanspande tegen de in opspraak geraakte hoogleraar Joost Herman. Volgens de kantonrechter mag de universiteit het contract van Herman ontbinden.

De rechtbank verweet Herman een ‘laakbare en verwijtbare handelswijze’, omdat hij zonder medeweten van de RUG een stichting oprichtte en vervolgens geld voor deze stichting direct heeft bijschreven op de rekening van deze stichting. Dit terwijl deze geldstroom via de RUG had moeten lopen. “De kantonrechter acht de handelwijze van de werknemer zeer laakbaar en daarom ernstig verwijtbaar. Dat hij een en ander niet heeft gedaan om zichtzelf te bevoordelen of de RUG te benadelen maakt dit niet anders,” zo schrijft de kantonrechter in zijn oordeel.

“De werknemer heeft een grote staat van dienst en heeft gedurende zijn 25-jarig dienstverband veel betekend voor de RUG. Deze staat van dienst neemt echter niet weg dat de werknemer beslissingen heeft genomen en uitgevoerd die zodanig indruisen tegen de belangen van de RUG, dat van de RUG in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren,” zo vult de rechter aan.

De universiteit verwijt Herman dat hij gelden van een stichting aanwende voor zichzelf terwijl dat geld eigenlijk van de universiteit is. Herman zegt dat hij zichzelf niet heeft verrijkt, het geld kwam ten goed aan studenten. Collega”s starten eerder een petitie, zij verwijten de RUG karaktermoord. De petitie is vierhonderd keer ondertekend