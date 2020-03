Ravage bij verkeersongeluk op Rijksweg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk vrijdagmiddag op de Rijksweg in de stad Groningen zijn twee personenauto’s met elkaar in botsing gekomen. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 17.50 uur. Een zwart gekleurde personenauto kwam ter hoogte van een supermarkt in botsing met een oldtimer. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Door de botsing is de zwarte auto in een tuin beland. Hierbij werd er ook een boom geraakt. Beide voertuigen hebben flinke schade opgelopen.” Behalve de politie werden direct na de 112-melding ook de brandweer en een ambulance naar de Rijksweg gestuurd. “Gelukkig bleek al heel snel dat er niemand gewond was geraakt.”

Een bergingsbedrijf heeft beide voertuigen weggesleept. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Vanwege dit onderzoek was de Rijksweg enige tijd in beide richtingen afgesloten.