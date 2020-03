Raadsfracties vragen om extra steun voor werknemers, uitzendkrachten, ZPP’ers en lokale ondernemers

nieuws

Verschillende gemeenteraadsfracties hebben maandagavond, middels schriftelijke vragen, een oproep gedaan aan de gemeenteraad voor extra financiële ondersteuning voor werknemers, ZPP’ers en lokale ondernemers tijdens en na de coronacrisis.

De VVD de Stadspartij en de PVV zetten zich in voor het ontzien van ondernemers en ZZP’ers als het gaat om belastingen. Ondernemers kunnen zich nu al, vanuit het Rijk en de gemeente, voor verschillende ondersteuningprogramma’s aanmelden. Bijvoorbeeld het aanvragen van uitstel van betaling bij de Belastingdienst en een beroep doen op de Bijzondere Bijstand Zelfstandigen. Maar de fracties vragen de gemeente ook om coulance bij de betaling van gemeentelijke belastingen. “Er worden al maatregelen getroffen en er wordt gewerkt aan nieuwe maatregelen om te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen, alleen dat is niet genoeg. Wij vragen u namens de gemeente Groningen hetzelfde te doen. Ook als lokale overheid is het belangrijk om te kijken wat we voor hen kunnen betekenen”, zo schrijven de fracties.

De SP zet naast ZZP’ers, juist in op extra steun voor werknemers en uitzendkrachten De fractie wil dat het college van burgemeester en wethouders extra inkomensondersteuning voor deze werken mensen en hun gezinnen gaat organiseren. SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk: “Zolang het kabinet nog geen maatregelen heeft genomen om werknemers, uitzendkrachten en ZZP’ers inkomensondersteuning te bieden, moet de gemeente Groningen klaarstaan.” Het pleit daarom voor een gemeentelijke regeling die voor inkomensondersteuning moet zorgen voor uitzendkrachten zonder vaste uren, mensen met een nulurencontract en oproepkrachten.