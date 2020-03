Raadsfractie SP wil onderzoek naar tevredenheid over passend onderwijs

nieuws

Foto: pxfuel.com

De Groningse gemeenteraadsfractie van de SP wil een onderzoek naar de tevredenheid onder ouders, kinderen en scholen en leraren die met passend onderwijs te maken hebben.

De SP zegt in de afgelopen maanden enkele klachten van ouders en leraren te hebben ontvangen over het passend onderwijs. “Sommige ouders hebben het idee dat door de tekorten op de jeugdzorg er minder ondersteuning mogelijk is,” aldus SP-raadslid Wim Koks. “De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De SP wil daarom dat er een gemeentelijk onderzoek naar de tevredenheid over passend onderwijs wordt gedaan.”

Sinds 2014 is passend onderwijs in Nederland ingevoerd. De SP vindt dat het ruim 5 jaar na de invoering van passend onderwijs nu tijd is voor een goed tevredenheidsonderzoek. Koks: “Ieder kind heeft recht op goed en geschikt onderwijs. Maar dan moet dit voor scholen en leraren wel mogelijk worden gemaakt. Daarom verdienen ook zij hierbij voldoende ondersteuning. Dat betekent kleinere klassen en voldoende begeleiding door jeugdzorg.”