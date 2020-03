Qbuzz verlengt ‘corona-dienstregeling’ met een week; extra bussen in de spits

nieuws

Foto Andor Heij. Bus Zuiderdiep

Qbuzz rijdt ieder geval tot 13 april volgens de speciale ‘corona-dienstregeling’. Dat maakte de vervoerder maandagmiddag bekend. Vanaf één april worden opnieuw een aantal extra spitsritten aan deze dienstregeling toegevoegd.

Op lijn 65, 163 en 171 rijden in de ochtend een aantal extra ritten. Ook wordt op lijn 65 een grotere bus en worden de ritten op de lijnen 22, 83 en 85 uitgevoerd met een normale bus. Daarnaast blijft de eerder aangekondigde zaterdagdienstregeling met extra ritten van kracht, zoals deze eerder tot zes april werd afgekondigd.

Reizigers wordt nog steeds verzocht de bus via de achterdeur in te stappen én daar in te checken. Een volledig overzicht van de speciale ‘corona-dienstregeling’ is te vinden op de website van Qbuzz.